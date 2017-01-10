СМИ: Южная Корея отказалась от учений с США и Японией против КНДР

ТОКИО, 10 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея отклонила предложения США и Японии о совместных военных учениях против подводных лодок КНДР, сообщила японская газета "Асахи" со ссылкой на осведомленные японские и южнокорейские источники.
Отношения между Токио и Сеулом осложнились из-за различий во взглядах на проблему кореянок из борделей для японских солдат в годы Второй мировой войны. К тому же в Южной Корее в декабре был объявлен импичмент президенту Пак Кын Хе, и она временно отстранена от власти.
Кроме того, источники газеты предположили, что Сеул отказался от учений, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений с Китаем, который озабочен планами размещения в Южной Корее новейших американских противоракетных систем THAAD.