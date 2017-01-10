Никарагуа осталась без света за день до инаугурации президента

МЕХИКО, 10 янв – РИА Новости. Массовые отключения электричества произошли в понедельник в Никарагуа, за день до вступления в должность на новый срок президента страны Даниэля Ортеги.

Директор национальной компании по передаче электрической энергии Сальвадор Манселл сообщил, что причиной аварии стали сильные ветра, которые порвали линии электропередачи, в том числе связывающие Никарагуа с соседним Гондурасом.

По словам чиновника, массовые отключения произошли в основном на западе и северо-западе Никарагуа, однако портал La Prensa отмечает, что без света остались потребители почти во всех департаментах центральноамериканской страны.

На вторник, 10 января, запланирована церемония инаугурации Даниэля Ортеги, который стал президентом Никарагуа в третий раз подряд (а в общей сложности – четвертый) по итогам состоявшихся в ноябре 2016 года выборов.