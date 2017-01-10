В штабе подтвердили, что зять Трампа станет его советником

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер будет назначен старшим советником президента, подтвердил в заявлении штаб избранного президента.

Кушнер, муж дочери Трампа Иванки, назван в заявлении "уважаемым бизнесменом". Отмечена его важная роль в предвыборной кампании тестя.

"Джаред — огромная ценность, пользующийся доверием советник", — сказал Дональд Трамп. По словам будущего президента, его зять "невероятно удачлив в бизнесе и политике", и в новой администрации его ждет "амбициозная повестка дня".

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя команды Трампа, Кушнер будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком. Иванка Трамп уйдет с руководящих постов в компании своего отца и займется размещением троих детей в школе в Вашингтоне, куда она переедет с мужем. Иванка Трамп также не будет участвовать во многих проектах отца и будет получать лишь ограниченные фиксированные выплаты вместо дивидендов от бизнеса. Сам Кушнер уйдет с поста руководителя компании Kushner Companies, откажется от "значительных активов" и иностранных инвестиций, а также воздержится от участия в делах, которые могут напрямую затрагивать его оставшиеся финансовые интересы.

При этом адвокаты Кушнера пришли к выводу, что его будущая работа на тестя в Белом доме соответствует законодательству, которое запрещает во многих случаях назначать родственников на посты в администрации.

Кушнер и Иванка Трамп считаются одними из самых близких советников Дональда Трампа, которые оказывают на него большое влияние.

Дональд Трамп, как ожидается, проведет 11 января пресс-конференцию, на которой сообщит, как разделит управление страной и бизнес. Трамп, чье состояние оценивается в несколько миллиардов долларов, до избрания президентом был известен как предприниматель и шоумен.