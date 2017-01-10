Польша направит ноту в МИД Украины из-за памятника в Львовской области

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Польша направит МИД Украины ноту в связи с разрушением памятника полякам, погибшим от рук украинских националистов, в Львовской области, сообщил польский посол в Киеве Ян Пекло.
Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что являвшийся частью мемориала крест разрушен. Также злоумышленники закрасили доски со списками имен в цвета национального украинского флага и флага УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) с надписью "СС".
"Мы знаем об этом фильме. Утром туда поедет консул, и будет направлена нота в МИД Украины", — заявил Пекло, которого цитирует Польское телевидение.