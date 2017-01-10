Сенаторы США объявят "всеобъемлющие" санкции в отношении России

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенаторы США во вторник объявят "всеобъемлющие" санкции в отношении России в связи с "вмешательством" в ход президентских выборов, передает агентство Рейтер.

О таком намерении объявили республиканец Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин и Роберт Менендес. Еще один сенатор Линдси Грэм накануне прямо заявил о намерении "дать президенту Трампу возможность заставить Россию заплатить за вмешательство в выборы". По словам законодателя, те члены партии, кто сомневается в причастности России к кибератакам в США, "не республиканцы и не патриоты".

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве" в американские выборы, отказавшись при этом публиковать доказательства из-за секретности. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" на основе репортажей российского телевидения и записей в соцсетях.

В октябре, накануне выборов президента США, официальные представители американского разведывательного сообщества уже обвиняли "русских хакеров" во взломе избирательных систем страны и ресурсов Демократической партии ради помощи республиканцу Дональду Трампу. Сам Трамп уже после победы назвал подобные заявления "смехотворными".

В Москве обвинения в кибератаках с самого начала категорически отвергали, указывая на их бездоказательность. Комментируя упомянутый доклад трех спецслужб, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил в понедельник 9 января, что документ содержит ничем не подкрепленные обвинения любительского уровня, от которых Москва уже "серьезно устала". В докладе "нет ничего, что стоило бы детально читать", заключил Песков.