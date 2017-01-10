МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенаторы США во вторник объявят "всеобъемлющие" санкции в отношении России в связи с "вмешательством" в ход президентских выборов, передает агентство Рейтер.
Сенаторы США объявят "всеобъемлющие" санкции в отношении России
- Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит Осел: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я санкции к тебе введу".-
Казалось бы, у сильного всегда бессильный виноват.
Ждет оправданий он в ответ.
А Мишка слушает, да ест.
Прим: Осел — символ Демократической партии США04:0710.01.201777
- Может у них эпидемия паранойи? Надеюсь она не половым путем распространяется?03:3710.01.201746
- Посмотрела я на этих сенаторов. Есть работа докторам геронтологам. Здравствуй, Альцгеймер, вот и мы!11:1810.01.20170
- Дождутся того, что останутся-таки без ракетных двигателей и оборудования для АЭС, которое только у нас производится.11:2410.01.20172
- Юлия в ответ пользователю Andreytochil(показатьскрыть)Andreytochil, развивать сеть Теремок11:2710.01.20170
- По логике вещей, если Конгресс верит, что Трамп избран благодаря России, то они не к тому обращаются за сатисфакцией.11:2710.01.20173
- "По словам законодателя, те члены партии, кто сомневается в причастности России к кибератакам в США, "не республиканцы и не патриоты"." - дальнейшие шаги по отношению к сомневающимся они могут почерпнуть из опыта НКВД 30х годов...11:3310.01.20171
- Alexey Andreev в ответ пользователю Василий Кнутт(показатьскрыть)Василий Кнутт, нет. Там, пишут, у них токсичные водоросли развелись....11:3510.01.20170
- Alexey Andreev в ответ пользователю Андрей Власов(показатьскрыть)Андрей Власов, это - хорошо.11:3510.01.20170
- Маккейн - террорист для России. Занимается подрывом нашей экономики . Крышует ИГИЛ . Это прямой террор!
Не один террорист за всю историю не сделал стоько плохого для России.
Не порали мочить в сортире ?11:4810.01.20171
- Сумасшествие, проигравших президентские выборы демократов, продолжается.11:5410.01.20175
- ПолитСатира в ответ пользователю dib(показатьскрыть)dib, ...смею заметить, что Россия "не плачет". Россия работает в условиях санкций, выдуманных на пустом месте по причине психической неустойчивости отдельных правителей США. Санкции мешают России развиваться и это факт, но санкции не способны "поставить" Россию "на колени", вот чего не могут понять в США.12:0310.01.20176
- ПолитСатира в ответ пользователю Анатолий Попов(показатьскрыть)Анатолий Попов, ....так в чем вопрос? Россия-свободная страна и вы имеете право испытывать иллюзии в любой другой стране мира. Как пример на Украине, все хорошо и прекрасно в отличии от России...Удачи с переездом!12:0610.01.20172
- Как написал Милошевич в своем завещании: Запад - это бешеная собака12:0710.01.20171
- ПолитСатира в ответ пользователю Юлианна .(показатьскрыть)Юлианна ., ...что хохлы, самим страшненько на Россию наезжать, так хоть за углом фигу в кармане подержать стоя?12:0910.01.20175
- Доказательства есть, но это секрет. Так из любого козьего шарика можно брильянт чистейшей воды сделать. А Маккейн до сих пор в жуткой обиде за сайгонский плен. Надругались там, похоже, над бедненьким.12:3710.01.20171
- Линдси Грэм накануне прямо заявил о намерении "дать президенту Трампу возможность заставить Россию заплатить за вмешательство в выборы". Так если по их словам Трамп был выбран с помощью Москвы так зачем же ему нужна возможность мстить в ответку? Логика - сплошная дурота!!!)))12:5010.01.20170
- Я все больше прихожу к выводу, что Маккейна во Вьетнаме все-таки вербанули. И сейчас он принимает неимоверные усилия, для того, чтобы реабилитироваться. Так как при ясном рассудке и здравом уме так долго изрыгать из себя такие потоки ненависти ко всему русскому ну просто невозможно!? Кто же тебя все-таки обидел Джони?13:0810.01.20170
- Тогда,согласно Л.Грэма, Трамп не республиканец и не патриот??? Тогда ... кто он?!13:4110.01.20170
- Алексей Загребин в ответ пользователю dib(показатьскрыть)dib, потому что наши понимают, что те просто профинансируют других, а не российские двигатели... у нас скоро появится конкурент в лице китая или вы думаете что мы в космосе всегда будем лидерами? До сих пор ведется тяжбы по российскому космодрому...13:4610.01.20170
- Алексей Загребин в ответ пользователю techn(показатьскрыть)techn, в любой стране так, просто в некоторых хоть что то делают для большинства состовляющего народ а в нашей всё наоборот13:4810.01.20170
- То есть, свою позорную несостоятельность решили подтвердить опять санкциями? Как одна старушка сказала: "кто кого обидит, тот того и ненавидит". Добавлю: особенно, если в подспудно сознают, что опростоволосились по полной, показав себя не "супер-агентами". и даже не "Конан-варварами" а старчески расслабленными, непрофессиналами.13:5210.01.20170
- в ответ пользователю (показатьскрыть)