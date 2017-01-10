Журналисты узнали о будущей роли дочери и зятя Трампа в администрации США

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Зять Дональда Трампа, муж его дочери Иванки Джаред Кушнер станет старшим советником избранного президента США, но сама Иванка Трамп в Белом доме работать не будет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя команды Трампа.

В частности, Кушнер будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком.

По данным агентства, Иванка Трамп уйдет с руководящих постов в компании своего отца и займется размещением троих детей в школе в Вашингтоне, куда она переедет с мужем. Дочь избранного президента также откажется от участия во многих проектах Дональда Трампа и будет получать лишь ограниченные фиксированные выплаты вместо дивидендов от бизнеса.

Сам Кушнер покинет пост руководителя компании Kushner Companies, откажется от "значительных активов" и иностранных инвестиций, а также воздержится от участия в делах, которые могут напрямую затрагивать его оставшиеся финансовые интересы.

При этом адвокаты Кушнера пришли к выводу, что его будущая работа в Белом доме соответствует законодательству, которое запрещает во многих случаях назначать родственников на посты в администрации.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп считаются одними из самых близких советников Дональда Трампа, которые оказывают на него большое влияние.

Ожидается, что 11 января Дональд Трамп проведет пресс-конференцию, на которой сообщит, как разделит управление страной и бизнес. Республиканец, чье состояние оценивается в несколько миллиардов долларов, до избрания президентом был известен как предприниматель и шоумен.