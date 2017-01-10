Журналисты узнали о будущей роли дочери и зятя Трампа в администрации США
01:2810.01.2017
(обновлено: 08:20 10.01.2017)
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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Зять Дональда Трампа, муж его дочери Иванки Джаред Кушнер станет старшим советником избранного президента США, но сама Иванка Трамп в Белом доме работать не будет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя команды Трампа.
В частности, Кушнер будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком.
По данным агентства, Иванка Трамп уйдет с руководящих постов в компании своего отца и займется размещением троих детей в школе в Вашингтоне, куда она переедет с мужем. Дочь избранного президента также откажется от участия во многих проектах Дональда Трампа и будет получать лишь ограниченные фиксированные выплаты вместо дивидендов от бизнеса.
Сам Кушнер покинет пост руководителя компании Kushner Companies, откажется от "значительных активов" и иностранных инвестиций, а также воздержится от участия в делах, которые могут напрямую затрагивать его оставшиеся финансовые интересы.
При этом адвокаты Кушнера пришли к выводу, что его будущая работа в Белом доме соответствует законодательству, которое запрещает во многих случаях назначать родственников на посты в администрации.
Джаред Кушнер и Иванка Трамп считаются одними из самых близких советников Дональда Трампа, которые оказывают на него большое влияние.
Ожидается, что 11 января Дональд Трамп проведет пресс-конференцию, на которой сообщит, как разделит управление страной и бизнес. Республиканец, чье состояние оценивается в несколько миллиардов долларов, до избрания президентом был известен как предприниматель и шоумен.
Просто дочь Иванка Трамп
Дочь избранного президента США Дональда Трампа 35-летняя Иванка заявила, что не будет претендовать на пост в администрации отца. "Нет, я буду просто дочерью", — сказала Иванка, выступая вместе со своим отцом в программе CBS "60 минут".
Дональд Трамп со своей дочерью Иванкой на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, 1994 год.
Иванка Трамп — бывшая фотомодель, ныне предпринимательница. Считается, что она имеет серьезное влияние на своего отца.
В окружении Трампа ранее заявляли, что он передаст свои бизнес-активы в управление детей Дональда-младшего, Иванки и Эрика, и что он назначил их в команду по передаче власти.
На фото: Дональд Трамп целует дочь Иванку во время предвыборной кампании.
Иванка Трамп (Ivanka Trump) родилась 30 октября 1981 года в Нью-Йорке. Она училась в закрытой привилегированной школе.
Иванка Трамп во время интервью в Вашингтоне.
Иванка Трамп перед началом Costume Institute Benefit Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Дональд Трамп и его дочь Иванка Трамп оставляют отпечатки ладоней на крыше Международного отеля и башни Трампа в Чикаго, 2008 год.
Родители старались воспитывать Иванку как истинную американку, которая способна самостоятельно строить свою жизни. С ранних лет ей внушали, что она должна сама зарабатывать деньги, не рассчитывая на помощь извне.
Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер на специальном показе фильма "Ярость" в Нью-Йорке, США.
Иванка начала зарабатывать деньги довольно рано. Свой первый гонорар дочь миллиардера получила, став моделью.
Дональд Трамп, Иванка Трамп и ее дочь Арабелла во время голосования в Нью-Йорке.
Попробовав себя в модельном бизнесе, Иванка Трамп решила освоить более серьезную профессию и поступила на экономический факультет Пенсильванского университета.
Дональд Трамп со своей дочерью Иванкой Трамп и с женой Меланией Трамп в предвыборную ночь в Нью-Йорке.
После окончания университета Иванка стала работать в одной из компаний отца. Ее сфера деятельности была связана с недвижимостью. Дочь Трампа много ездила по командировкам. Ей приходилось совмещать работу сразу в нескольких крупных мировых центрах.
У Иванки есть свой собственный коммерческий проект – организованная ею ювелирная компания, которая вскоре должна выпустить серию престижных украшений под брендом Ivanka Trump.
На фото: вывеска бутика Иванки Трамп.
После того, как Иванка Трамп доказала, что ей по плечу сложные и ответственные дела, отец стал доверять ей управление своим бизнесом. Она начала выступать в качестве заместителя Дональда Трампа.
На сегодняшний день Иванка Трамп занимает должность вице-президента концерна Trump Entertainment. Ее называют правой рукой отца.