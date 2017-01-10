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В мире

В российском посольстве в Анкаре прошла панихида по погибшему послу Карлову

00:0710.01.2017
(обновлено: 12:00 10.01.2017)
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Панихида по погибшему послу РФ в Анкаре прошла в российском посольстве
© РИА Новости. Ирина Касимова

АНКАРА, 10 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Церковная панихида по послу РФ в Турции Андрею Карлову, погибшему в результате покушения, прошла в российском посольстве в Анкаре в понедельник.

Посол России в Турции Андрей Карлов во время выступления в галерее в городе Анкара. Архивное фото
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Улица в Анкаре, где находится российское посольство, получила имя Карлова
Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

Службу провел священник Илия Боярский, настоятель московского храма Двенадцати Апостолов, прихожанином которого являлся Андрей Карлов. На стенах зала приемов посольства были развешаны иконы, присутствующие зажгли свечи.

"Я специально приехала сюда проститься с сотрудниками посольства. Мы успели полюбить Турцию. Андрей всегда говорил, что ему очень повезло с коллективом в Анкаре, что ему было очень хорошо здесь работать. Хорошо, что в тот страшный день больше никто не погиб, там же было много людей. То, что произошло, до сих пор не укладывается у меня в голове, я до сих пор не могу говорить об Андрее в прошедшем времени, мне иногда кажется, что это сон", — сказала вдова посла Марина Карлова после завершения церковной церемонии.

Она поделилась воспоминаниями о погибшем муже, с которым она прожила более 40 лет.

Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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СМИ выяснили, что убийца российского посла собирал информацию о нем с осени
"Он такой заядлый дачник был, у него весь компьютер был забит информацией о том, как выращивать кабачки, патиссоны… Мы гуляли с ним по парку в посольстве и обсуждали, что посадим на даче. Он так об этом мечтал, так стремился жить… Андрей много помогал больным детям. Бывает, получает премию какую-то, и говорит мне: "Перечисли их в благотворительный фонд". Никто об этом не знал, только я. Больше десяти детей получали от него помощь", — сказала вдова дипломата.

"Безусловно, Андрей Карлов стал национальным героем, и Россия его не забудет. Но мы, те, кто с ним работал, сохраним о нем особую память, не просто как о блестящем дипломате, но и о замечательном человеке, о наставнике. Это особая память. И мы передадим эту особую память дальше, другим сотрудникам и дипломатам, которые будут работать здесь, в этом посольстве и после нас", — сказал советник посольства Александр Епифанов.

Во вторник в посольстве пройдет еще одна церемония в память о погибшем после с участием мэра Анкары Мелиха Гёкчека в связи с принятым городскими властями решении присвоить имя Карлова улице, на которой расположено посольство.

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