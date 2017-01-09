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В мире

Госдеп США объяснил отсутствие доказательств по "российским кибератакам"

22:4809.01.2017
(обновлено: 10:17 10.01.2017)
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Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
© AP Photo/ J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Госдепартамент не видит проблем в том, что доклад спецслужб США не содержит доказательств "вмешательства России в выборы", объясняя это спецификой работы спецслужб, сказал журналистам представитель госдепартамента Джон Кирби.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин, Антон Денисов
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"Охота на ведьм". Кремль ответил на "хакерский" доклад спецслужб США

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили в пятницу доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки.

При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

"Думаю, немногие усомнятся, что разведывательные службы должны охранять свои методы и источники", — сказал Кирби в ответ на вопрос, почему доказательств представлено не было. "Они (спецслужбы) отвечают за то, чтобы не раскрывать свои методы и источники, и мы предоставляем разведывательному сообществу решать, когда они рассекречивают информацию, самим определять, какую информацию обнародовать", — сказал Кирби.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
"Дорогое ЦРУ! Тема не раскрыта"
Представителю госдепартамента напомнили, что США начали войну в Ираке, основываясь на ложных заключениях разведки о наличии оружия массового поражения в этой стране. Кирби назвал сравнение "некорректным". "Никто не считает, что в 2000-2001 годах не было ошибок, но это было 15 лет назад, с тех пор многое изменилось… мы пошли дальше, многому научились на этих ошибках", — заявил Кирби.

Нынешний доклад представляет собой рассекреченную версию большого доклада, который представили разведслужбы США по требованию президента Барака Обамы. Еще в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Американская разведка обвинила в хакерских атаках лично Путина
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно называл предположения о вмешательстве России "смехотворными". В минувшую пятницу Трамп встретился с руководством разведки и пообещал укреплять кибербезопасность. Его советники Келлиэнн Конуэй и Райнс Прибас в воскресенье заявили, что Трамп в целом разделяет выводы разведки, но сам Трамп вновь воздержался от обвинений в адрес России.

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