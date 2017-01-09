Песков: доклад США о кибератаках вызывает разочарование и недоумение

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Кремле полагают, что информация, содержащаяся в опубликованном отчете спецслужб США о якобы причастности России к кибератакам, вызывает разочарование и недоумение, в нем нет ничего, что "стоило бы детально читать", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В той части, в которой отчет публиковался, безусловно, это было доступно для всех, в том числе и для президента России. Опубликованная часть фактически кроме разочарования ничего не вызывает, потому что пытаться нанизать такое количество эмоций на такой скудный материал – это, конечно, вызывает недоумение", — сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, прочитал ли Владимир Путин отчет лично, Песков заявил, что "это было доступно". "Я не могу сказать, насколько детально, но в этом отчете ничего нет, что стоило бы детально читать", — добавил он.