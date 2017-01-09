РАТС ШОС и АСЕАН намерены усилить совместную борьбу с терроризмом

ТАШКЕНТ, 9 янв – РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) активизируют контакты в сфере противодействия террористическим угрозам, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе РАТС.

"В целях совершенствования конкретных антитеррористических мер между РАТС ШОС и секретариатом АСЕАН достигнута договоренность об установлении рабочих контактов", — сказал собеседник агентства.

В частности, по его словам, будет налажено практическое взаимодействие представителей РАТС с советом должностных лиц по борьбе с транснациональной преступностью АСЕАН, а также АСЕАНПОЛ (Ассоциация национальных полиций стран АСЕАН), штаб-квартира которой расположена в Куала-Лумпуре.

Представители РАТС ШОС и секретариата АСЕАН в конце 2016 года провели встречу в Джакарте, где обменялись мнениями и информацией по противодействию терроризму, а также обсудили ход подготовки подписания меморандума о взаимопонимании между двумя структурами. "В ходе обмена мнениями была отмечена целесообразность укрепления дальнейшего сотрудничества по совместному предупреждению террористической угрозы", — сообщили в пресс-службе РАТС.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества, созданная в 2004 году, базируется в Ташкенте.