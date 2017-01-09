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В мире

СМИ узнали о планах либералов создать общую фракцию с евроскептиками в ЕП

14:2209.01.2017
(обновлено: 14:38 09.01.2017)
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Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© Flickr/ European Parliament

БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Лидер фракции либеральных демократов Европарламента (ALDE), экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт и основатель итальянского "Движения 5 звезд" Беппе Грилло, как ожидается, объявят в понедельник о политическом объединении, результатом которого может стать создание третьей по численности фракции ассамблеи, сообщила электронная версия европейского издания газеты Politico.

Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Депутат Европарламента считает ошибочной самоизоляцию ЕС от России

"Если слияние состоится, ALDE станет третьим крупнейшим блоком в Европарламенте", — пишет в понедельник издание.

В настоящее время депутаты от "Движения 5 звезд" формируют общую с евроскептиками из британской Партии независимости (UKIP) фракцию ЕП — "Альянс за прямую демократию в Европе", которая имеет 44 мандата.

В случае объединения с 68 членами фракции ALDE 17 парламентариев из "Движения 5 звезд", численный состав новой политической группы ЕП может достичь 85 человек.

В этом случае официальное уведомление администрации ЕП о преобразовании должно быть сделано не позднее 11 января — с целью перерасчета выделяемых фракциям ассамблеи финансовых ресурсов.

Глава ALDE Верхофстадт претендует на пост председателя ЕП вместо Мартина Шульца, объявившего в прошлом году об отставке и решении возглавить в Германии избирательный список СДПГ в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года. Выборы нового главы ассамблеи намечены на 17 января, он будет избираться секретным голосованием.

Однако, по мнению наблюдателей, шансы Верхофстадта занять кресло главы ЕП мизерны.

Самую влиятельную и многочисленную фракцию в ассамблее имеет Европейская народная партия – 217 мандатов, за ней следует политическая группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" с 189 мандатами, а ALDE пока занимает четвертую позицию.

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