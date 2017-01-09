Власти Китая хотят запретить лечение интернет-зависимости электрошоком
ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Власти Китая планируют на государственном уровне запретить применение электрошока для лечения интернет-зависимости, сообщает в понедельник Международное радио Китая (CRI).
По данным радио, использование электрошока было запрещено для лечения интернет-зависимости еще в 2009 году постановлением министерства здравоохранения КНР, однако норма соблюдалось слабо. Отмечается, что теперь власти планируют закрепить запрет в общенациональном законодательном акте. Для этих целей планируется внести соответствующие поправки в проект закона о защите прав несовершеннолетних в виртуальном пространстве. Внесение поправок к законопроекту будет завершено 5 февраля 2017 года, ожидается, что он будет принят позднее в этом году.
Как сообщает Международное радио Китая, интернет-зависимость была официально признана психическим расстройством в Китае в ноябре 2008 года, это понятие было закреплено в документе под названием "Стандарты диагностики интернет-зависимости".
Сообщается, что интернет-зависимость в стране лечили разные специалисты, в том числе электрошоком. В качестве примера приводится пример клиники в провинции Шаньдун, где доктор Ян Юнсин применял электрошок к своим пациентам за нарушение правил больницы. Курс лечения в его клинике стоил почти 900 долларов. В общей сложности пациентами клиники были более шести тысяч подростков, страдающих интернет-зависимостью. Как отмечает радио, доктор Ян Юнсин называл лечение электрошоком "расслабляющей терапией", помогающей пациентам расслабиться и не проводить много времени у компьютера.
По данным Международного радио Китая, в стране насчитывается свыше 720 миллионов пользователей интернета, из которых 23% — это несовершеннолетние.
Борьба с интернет-зависимостью по-китайски
Обычно дети приезжают в военный лагерь не по своей воле, их отправляют туда обеспокоенные родители. В Поднебесной услуги избавления от интернет-зависимости предоставляют около 250 подобных организаций.
За курс реабилитации в военном лагере родители платят порядка 10 тысяч юаней (1650 долларов), что выше среднемесячной зарплаты в Пекине.
Подростка доставляют в лагерь под конвоем. Среди сопровождающих есть бывший военный, которому в случае необходимости не составит большого труда пресечь попытку побега.
В этом заведении молодые любители посидеть за компьютером занимаются самой настоящей, армейской строевой подготовкой.
Во время занятий инструкторы не делают скидок на возраст и уровень физической подготовки. Упражнения подбираются с тем расчетом, чтобы веб-наркоманы напрягались – они должны работать как солдаты в армии, а не вальяжные посетители фитнес-клубов.
Инструктор показывает ученикам, как правильно держать носок при строевой ходьбе.
Работа на кухне – тоже зона ответственности интернет-зависимых ребят. Как и солдаты российской армии, китайские школьники чистят картошку и послушно выполняют другие поручения поваров.
Первый лагерь для интернет-зависимых детей открылся в Китае в 2008 году, когда выяснилось, что 24 миллиона подростков страны тратят на интернет более шести часов в сутки.
По сообщениям СМИ, за шесть лет существования военных лагерей в них погибли 12 веб-наркоманов. Причина смерти подростков – жестокое обращение со стороны персонала.
Издание Quartz сообщало, что 19-тилетняя Гуо Линлин получила смертельную травму в результате наказания, согласно которому девушке нужно было несколько раз упасть перед инструктором ничком, не пытаясь сгруппироваться.
Уборку во всех помещениях лагеря интернет-зависимые делают сами.
В лагере с детьми общаются не только бывшие военные и обслуживающий персонал, но и психологи.
Кроме того, подросткам дают медицинские препараты, помогающие снизить негативные последствия резкой смены образа жизни.
По словам китайских кинематографистов, снявших документальный фильм об одном из военных лагерей, сотрудники этого реабилитационного центра признают, что их лечение оказывает лишь временное действие.
Воспитатели лагеря пытаются привить веб-наркоманам здоровые увлечения – музыкой, танцами и другими проверенными временем хобби.
Ученик, закончивший курс реабилитации, прощается с одноклассниками.