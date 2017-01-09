Власти Китая хотят запретить лечение интернет-зависимости электрошоком

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Власти Китая планируют на государственном уровне запретить применение электрошока для лечения интернет-зависимости, сообщает в понедельник Международное радио Китая (CRI).

По данным радио, использование электрошока было запрещено для лечения интернет-зависимости еще в 2009 году постановлением министерства здравоохранения КНР, однако норма соблюдалось слабо. Отмечается, что теперь власти планируют закрепить запрет в общенациональном законодательном акте. Для этих целей планируется внести соответствующие поправки в проект закона о защите прав несовершеннолетних в виртуальном пространстве. Внесение поправок к законопроекту будет завершено 5 февраля 2017 года, ожидается, что он будет принят позднее в этом году.

Как сообщает Международное радио Китая, интернет-зависимость была официально признана психическим расстройством в Китае в ноябре 2008 года, это понятие было закреплено в документе под названием "Стандарты диагностики интернет-зависимости".

Сообщается, что интернет-зависимость в стране лечили разные специалисты, в том числе электрошоком. В качестве примера приводится пример клиники в провинции Шаньдун, где доктор Ян Юнсин применял электрошок к своим пациентам за нарушение правил больницы. Курс лечения в его клинике стоил почти 900 долларов. В общей сложности пациентами клиники были более шести тысяч подростков, страдающих интернет-зависимостью. Как отмечает радио, доктор Ян Юнсин называл лечение электрошоком "расслабляющей терапией", помогающей пациентам расслабиться и не проводить много времени у компьютера.

По данным Международного радио Китая, в стране насчитывается свыше 720 миллионов пользователей интернета, из которых 23% — это несовершеннолетние.