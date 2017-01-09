США
10.0110 января00:00МСК
USD59.90-0.76
EUR63.11-0.70
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Власти Китая хотят запретить лечение интернет-зависимости электрошоком

14:1809.01.2017
12450
Компьютеры. Архивное фото
© Fotolia/ Francois Doisnel

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Власти Китая планируют на государственном уровне запретить применение электрошока для лечения интернет-зависимости, сообщает в понедельник Международное радио Китая (CRI).

Начало сезона распродаж в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
"Это проклятие, но я пойду за скидками": шопоголики о своей зависимости
По данным радио, использование электрошока было запрещено для лечения интернет-зависимости еще в 2009 году постановлением министерства здравоохранения КНР, однако норма соблюдалось слабо. Отмечается, что теперь власти планируют закрепить запрет в общенациональном законодательном акте. Для этих целей планируется внести соответствующие поправки в проект закона о защите прав несовершеннолетних в виртуальном пространстве. Внесение поправок к законопроекту будет завершено 5 февраля 2017 года, ожидается, что он будет принят позднее в этом году.

Школьники за компьютерами, архивное фото
© Fotolia/ Tyler Olson
Психологи: детям с интернет-зависимостью помогут курсы для родителей
Как сообщает Международное радио Китая, интернет-зависимость была официально признана психическим расстройством в Китае в ноябре 2008 года, это понятие было закреплено в документе под названием "Стандарты диагностики интернет-зависимости".

Сообщается, что интернет-зависимость в стране лечили разные специалисты, в том числе электрошоком. В качестве примера приводится пример клиники в провинции Шаньдун, где доктор Ян Юнсин применял электрошок к своим пациентам за нарушение правил больницы. Курс лечения в его клинике стоил почти 900 долларов. В общей сложности пациентами клиники были более шести тысяч подростков, страдающих интернет-зависимостью. Как отмечает радио, доктор Ян Юнсин называл лечение электрошоком "расслабляющей терапией", помогающей пациентам расслабиться и не проводить много времени у компьютера.

По данным Международного радио Китая, в стране насчитывается свыше 720 миллионов пользователей интернета, из которых 23% — это несовершеннолетние.

Борьба с интернет-зависимостью по-китайски
Китайские подростки в учебном лагере проходят курс избавления от интернет зависимости
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
Обычно дети приезжают в военный лагерь не по своей воле, их отправляют туда обеспокоенные родители. В Поднебесной услуги избавления от интернет-зависимости предоставляют около 250 подобных организаций.
Китайский подросток за компьютером
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
За курс реабилитации в военном лагере родители платят порядка 10 тысяч юаней (1650 долларов), что выше среднемесячной зарплаты в Пекине.
Студенты учебного центра для интернет-зависимых в Пекине
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
Подростка доставляют в лагерь под конвоем. Среди сопровождающих есть бывший военный, которому в случае необходимости не составит большого труда пресечь попытку побега.
Студенты учебного центра для интернет-зависимых в Пекине
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
В этом заведении молодые любители посидеть за компьютером занимаются самой настоящей, армейской строевой подготовкой.
Студенты учебного центра для интернет-зависимых в Пекине
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
Во время занятий инструкторы не делают скидок на возраст и уровень физической подготовки. Упражнения подбираются с тем расчетом, чтобы веб-наркоманы напрягались – они должны работать как солдаты в армии, а не вальяжные посетители фитнес-клубов.
Студенты учебного центра для интернет-зависимых в Пекине
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
Инструктор показывает ученикам, как правильно держать носок при строевой ходьбе.
Студенты учебного центра для интернет-зависимых в Пекине
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
Работа на кухне – тоже зона ответственности интернет-зависимых ребят. Как и солдаты российской армии, китайские школьники чистят картошку и послушно выполняют другие поручения поваров.
Студенты учебного центра для интернет-зависимых в Пекине
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
Первый лагерь для интернет-зависимых детей открылся в Китае в 2008 году, когда выяснилось, что 24 миллиона подростков страны тратят на интернет более шести часов в сутки.
Студенты учебного центра для интернет-зависимых в Пекине
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
По сообщениям СМИ, за шесть лет существования военных лагерей в них погибли 12 веб-наркоманов. Причина смерти подростков – жестокое обращение со стороны персонала.
Студенты учебного центра для интернет-зависимых в Пекине
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
Издание Quartz сообщало, что 19-тилетняя Гуо Линлин получила смертельную травму в результате наказания, согласно которому девушке нужно было несколько раз упасть перед инструктором ничком, не пытаясь сгруппироваться.
Студенты учебного центра для интернет-зависимых в Пекине
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
Уборку во всех помещениях лагеря интернет-зависимые делают сами.
Студент учебного центра для интернет-зависимых в Пекине
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
В лагере с детьми общаются не только бывшие военные и обслуживающий персонал, но и психологи.
Медестра распределяет медикаменты в учебном центре для интернет-зависимых в Пекине
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
Кроме того, подросткам дают медицинские препараты, помогающие снизить негативные последствия резкой смены образа жизни.
Студенты учебного центра для интернет-зависимых в Пекине
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
По словам китайских кинематографистов, снявших документальный фильм об одном из военных лагерей, сотрудники этого реабилитационного центра признают, что их лечение оказывает лишь временное действие.
Студенты учебного центра для интернет-зависимых в Пекине
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
Воспитатели лагеря пытаются привить веб-наркоманам здоровые увлечения – музыкой, танцами и другими проверенными временем хобби.
Студенты учебного центра для интернет-зависимых в Пекине
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
Ученик, закончивший курс реабилитации, прощается с одноклассниками.
/
Комментировать
+
В мире
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.