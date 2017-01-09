Эксперт: для создания правительства Украины в изгнании нет нужных кадров

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. Для создания полноценного правительства Украины в изгнании нет нужных кадров, все профессионалы остаются на Украине, заявил в понедельник РИА Новости украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Ранее бывший премьер-министр Украины, председатель "Комитета спасения Украины" Николай Азаров заявил в интервью изданию "Известия", что считает возможным создание правительства в изгнании, однако для этого должны созреть условия в стране.

"Мало изгнанников для того, чтобы создать полноценное правительство в изгнании. Потому что серьезные профессиональные кадры, которые могли бы войти в состав такого правительства, остались в Украине, это представители бывшей Партии регионов", — сказал Карасев.

Однако, по мнению политолога, создание такого правительства покажет несостоятельность нынешней украинской власти.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.

В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Страну покинул и Азаров. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые выиграл Петр Порошенко.

Вскоре прекратила существование и правящая при Януковиче и Азарове Партия регионе.