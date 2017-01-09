Эксперт: для создания правительства Украины в изгнании нет нужных кадров

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. Для создания полноценного правительства Украины в изгнании нет нужных кадров, все профессионалы остаются на Украине, заявил в понедельник РИА Новости украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
"Мало изгнанников для того, чтобы создать полноценное правительство в изгнании. Потому что серьезные профессиональные кадры, которые могли бы войти в состав такого правительства, остались в Украине, это представители бывшей Партии регионов", — сказал Карасев.
Однако, по мнению политолога, создание такого правительства покажет несостоятельность нынешней украинской власти.
В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Страну покинул и Азаров. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые выиграл Петр Порошенко.
Вскоре прекратила существование и правящая при Януковиче и Азарове Партия регионе.