Минавиации Египта подтвердило визит экспертов из России на следующей неделе

КАИР, 9 янв — РИА Новости. Минавиации Египта ожидает визита российской делегации по авиабезопасности на следующей неделе, сообщила в понедельник РИА Новости помощник официального представителя министерства гражданской авиации Египта Рихам аль-Хальва. При этом она добавила, что точная дата визита не определена.

Ранее египетская газета "Аль-Вафд" сообщила со ссылкой на источник в аэропорту Каира, что власти Каирского международного аэропорта в период с 18 по 20 января ожидают визита делегации экспертов в области авиационной безопасности из России для проведения финальной проверки перед возобновлением авиасообщения.

"Мы договорились с российской делегацией о визите на следующей неделе, однако ее дата точно не определена", — сказала аль-Хальва.

Она также подтвердила, что 15 января ожидается завершение установки во втором терминале каирского аэропорта системы биометрического доступа персонала в служебные зоны.

Ранее египетские СМИ сообщали, что официальное введение в эксплуатацию новой биометрической системы доступа персонала в служебные зоны второго терминала каирского аэропорта ожидается 15 января. Введение этой системы, предположительно, станет последним шагом египетских властей по выполнению условий, выдвинутых российской стороной для возобновления прерванного более года назад авиасообщения.