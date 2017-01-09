В Европу на смену морозам идет снежный циклон
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Снежный циклон с северо-запада идет на смену морозам в Европе и европейской части России, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
"Мы скоро окажемся под влиянием циклона, который придет с Гренландского и Норвежского морей на Скандинавию, мы попадем в его передний сектор. Оттепель маловероятна, в субботу в Москве ожидается минус 1-6 градусов, и затем температура начнет понижаться", – сказала Макарова.
По ее словам, циклон из Ледовитого океана будет глубоким и холодным, так что зимний и снежный характер погоды в европейской части России сохранится.
"В Европе также потеплеет, мы все будем находиться под влиянием этого циклона. Сначала в Германии, Франции, Италии и Испании. На несколько дней, до конца рабочей недели, задержатся холода над Балканами и Турцией", – добавила собеседница агентства.
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Московские морозы
Новый год в столичном регионе начался с погодных рекордов. В субботу из-за сильных морозов в Москве был объявлен "оранжевый" уровень опасности.
Все образовательные учреждения Москвы 9 января начнут свою работу после праздников в обычном режиме, несмотря на сильные морозы. Родители учащихся начальной школы (1-4 класс) вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий.
В ночь на воскресенье температура в Московской области пересекла отметку в минус 36 градусов.
Морозы сохранятся в Москве в ближайшие сутки, но уже во вторник потеплеет до —8 градусов, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
Во вторник погода будет меняться, и регион окажется на южной периферии циклона, отмечают синоптики.
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