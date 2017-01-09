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В мире

В Европу на смену морозам идет снежный циклон

14:0809.01.2017
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Девушка с зонтом во время снегопада. Архивное фото
© РИА Новости. Макс Ветров
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Снежный циклон с северо-запада идет на смену морозам в Европе и европейской части России, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

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"Мы скоро окажемся под влиянием циклона, который придет с Гренландского и Норвежского морей на Скандинавию, мы попадем в его передний сектор. Оттепель маловероятна, в субботу в Москве ожидается минус 1-6 градусов, и затем температура начнет понижаться", – сказала Макарова.

По ее словам, циклон из Ледовитого океана будет глубоким и холодным, так что зимний и снежный характер погоды в европейской части России сохранится.

"В Европе также потеплеет, мы все будем находиться под влиянием этого циклона. Сначала в Германии, Франции, Италии и Испании. На несколько дней, до конца рабочей недели, задержатся холода над Балканами и Турцией", – добавила собеседница агентства.

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