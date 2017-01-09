Опрос показал, сколько жителей Каталонии хотят референдума о независимости

МАДРИД, 9 янв – РИА Новости. Большинство жителей Каталонии считают необходимым провести референдум о независимости этого автономного сообщества от Испании, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром GAD 3 по заказу газеты La Vanguardia.

76,6% опрошенных высказались за проведение референдума, против выступили почти 20%, остальные не определились. Однако 59,1% считают, что проведение такого голосования должно быть согласовано с испанскими властями, за проведение референдума в одностороннем порядке выступают 37,3%.

В случае проведения референдума за независимость Каталонии готовы проголосовать 42,3% (во время аналогичного опроса в июне 2016 года число сторонников отделения было выше — 48,4%), против – 41,9% (в июне – 35,3%). 5,9% заявили, что не будут участвовать в референдуме, еще 9,9% отказались говорить, как они будут голосовать.

Опрос проводился со 2 по 5 января среди жителей Каталонии старше 18 лет. В ходе исследования был опрошен 601 респондент, статистическая погрешность составляет 4%.

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.

Парламент Каталонии 6 октября 2016 года принял резолюцию, согласно которой референдум о независимости автономного сообщества от Испании должен быть проведен до конца сентября 2017 года. Правительство Испании оспорило решение в Конституционном суде, который принял соответствующий иск к рассмотрению. Это означает автоматическую приостановку действия резолюции до окончательного вердикта КС. Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что власти автономного сообщества не подчинятся решению КС и продолжат подготовку к референдуму.