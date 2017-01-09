Суд в Вильнюсе начал опрашивать потерпевших по делу о событиях 1991 года

ВИЛЬНЮС, 9 янв — РИА Новости. Потерпевшие по делу по делу о событиях января 1991 года, когда у Вильнюсской телебашни погибли 14 человек, начали в понедельник давать показания в окружном суде столицы Литвы.

По делу числятся более 500 пострадавших. В понедельник до перерыва в зале суда находились пять потерпевших, после обеда суд пригласил еще десять человек.

Первым суд опросил Витольда Ивашко, который, как он утверждает, получил акустическую травму 11 января 1991 года у Дома печати.

Слушания по делу о событиях у телецентра Вильнюса в 1991 году начались в январе 2016 года. Планируется, что заседания суда продлятся до декабря 2017 года. Всего по делу проходят 65 обвиняемых, их защищают более 100 адвокатов. В октябре 2016 года окружной суд Вильнюса принял решение допросить в качестве свидетеля бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева.

Верховный Совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики, но власти СССР объявили это решение противоречащим конституции. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, после чего в республику были переброшены бойцы спецподразделений, частей ВДВ, которые заняли ряд стратегических объектов. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений возле телецентра митингующих с военными, выступавшими на стороне советской власти, погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.

Госдума РФ приняла заявление о судебном процессе по так называемому "делу 13 января" о событиях 1991 года в Литве, назвав его "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека" и "фальсификацией истории".