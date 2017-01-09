В Анкаре полиция разгоняет митинг против перехода к президентской системе

АНКАРА, 9 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкая полиция разгоняет в районе здания парламента в Анкаре митинг оппозиции, протестующей против введения президентской системы, сообщает телеканал Haberturk в понедельник.

Сегодня в 14.00 мск в турецком парламенте начинается обсуждение внесения поправок в конституцию, касающихся введения президентской системы. Вокруг парламента в связи с этим усилены меры безопасности. Все улицы, ведущие к нему, перекрыты, полиция препятствует группам противников введения поправок в конституцию приблизиться к парламенту. О запрете любых демонстраций перед парламентом было заявлено заранее, однако представители оппозиции проигнорировали его.

Ankara: Crowd protesting against presidential bill that gives Erdogan more powers dispersed by police with water cannons and tear gas. pic.twitter.com/3gWoFFpY9g — Turkey Untold (@TurkeyUntold) 9 января 2017 г.

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Проект изменений в основном законе страны внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

Парламент Турции вынесет конституционные поправки на референдум, если за это проголосуют более 330 депутатов. Ожидается, что ПСР и ПНД (Партия национального движения), имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосуют за референдум, в то время как две другие представленные в парламенте оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — выступают против введения в Турции президентской системы вместо парламентской, существующей в стране с момента образования Турецкой Республики в 1923 году.

НРП и ПДН обвиняют президента Турции Тайипа Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.

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