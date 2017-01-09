Прокуратура Германии закрыла расследование катастрофы самолета Germanwings

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Прокуратура Дюссельдорфа сообщила о закрытии расследования крушения самолета немецкой авиакомпании Germanwings, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как заявил в понедельник представитель прокуратуры Дюссельдорфа Кристоф Кумпа, в ходе расследования не было выявлено признаков того, что кто-либо, кроме второго пилота воздушного судна Андреаса Лубитца, был причастен к катастрофе.

В конце марта 2015 года Airbus A320 немецкой авиакомпании Germanwings разбился на юго-востоке Франции. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа — 150 человек — погибли. Запись с "черных ящиков" указывает на то, что катастрофа стала результатом умышленных действий второго пилота — гражданина Германии Андреаса Лубитца.

Как стало известно в ходе расследования, пилот наблюдался у психиатров и психологов в связи с депрессией, за несколько месяцев до катастрофы он обошел 41 врача. Он жаловался на утрату зрения, бессонницу, суицидальные мысли. Многие медики заявили следствию, что Лубитц страдал тяжелым психическим заболеванием, однако ни один из них не попытался связаться с авиакомпанией или остановить пилота.