СМИ: в Таиланде задержали мужчину по обвинению в изнасиловании россиянки

БАНГКОК, 9 янв – РИА Новости. Житель острова Самуи в Таиланде задержан полицией по обвинению в изнасиловании и ограблении российской туристки, сообщает в понедельник англоязычная интернет-версия газеты "Кхао Сот".

Двадцатисемилетний таец, представившийся россиянке жертвой наводнения, попросил ее подвезти его на мотоцикле домой. По словам полицейских, которые приводит газета, он сообщил женщине, что вода отнесла его на километры от дома. Туристка согласилась его подвезти и разрешила сесть на пассажирское сиденье мотоцикла. Когда мотоцикл проезжал безлюдное место, мужчина напал на россиянку, изнасиловал и ограбил, сообщили полицейские.

Нападение произошло в пятницу ночью, а в понедельник полицейским удалось задержать подозреваемого, у которого были найдены все украденные у российской туристки вещи. Подозреваемый дал признательные показания, сообщает газета. Следствие ожидает в настоящее время результаты судебно-медицинской экспертизы, подтверждающие факт изнасилования, говорится в сообщении издания.

Сильное наводнение, начавшееся в середине прошлой недели из-за нехарактерных для января ливневых дождей, вызвало жертвы и разрушения в десяти южных провинциях Таиланда. В результате наводнения, по последним данным, погиб 21 человек.

На популярных среди иностранных туристов, в том числе россиян, островах Самуи и Пханган, относящихся к провинции Сурат Тхани, наводнение не вызвало сильных разрушений, однако в связи с неожиданным разгулом стихии были отменены и задержаны десятки авиарейсов из ближайших к островам аэропортов, в результате чего многие туристы не смогли в спланированные сроки прибыть на острова или вылететь домой.