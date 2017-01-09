СМИ: в Таиланде задержали мужчину по обвинению в изнасиловании россиянки

БАНГКОК, 9 янв – РИА Новости. Житель острова Самуи в Таиланде задержан полицией по обвинению в изнасиловании и ограблении российской туристки, сообщает в понедельник англоязычная интернет-версия газеты "Кхао Сот".
Нападение произошло в пятницу ночью, а в понедельник полицейским удалось задержать подозреваемого, у которого были найдены все украденные у российской туристки вещи. Подозреваемый дал признательные показания, сообщает газета. Следствие ожидает в настоящее время результаты судебно-медицинской экспертизы, подтверждающие факт изнасилования, говорится в сообщении издания.
На популярных среди иностранных туристов, в том числе россиян, островах Самуи и Пханган, относящихся к провинции Сурат Тхани, наводнение не вызвало сильных разрушений, однако в связи с неожиданным разгулом стихии были отменены и задержаны десятки авиарейсов из ближайших к островам аэропортов, в результате чего многие туристы не смогли в спланированные сроки прибыть на острова или вылететь домой.