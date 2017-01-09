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В мире

Глава МВД Испании заявил, что в стране нет террористической угрозы

13:1809.01.2017
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Полиция возле здания конгресса депутатов в Мадриде. Архивное фото
© РИА Новости. Шестернина Елена

МАДРИД, 9 янв – РИА Новости. Конкретной террористической угрозы в Испании на сегодняшний момент не существует, заявил в интервью телеканалу Antena 3 министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Соидо.

Виды Испании. Архивное фото
© Fotolia/ flairimages
Глава МВД Испании заявил, что потенциальная угроза теракта "нейтрализована"

"Сейчас нет конкретной угрозы ни в одном из регионов Испании", — заявил министр, признав, впрочем, что "терроризм имеет глобальное присутствие", и в Испании "мы должны много работать". "Четвертый уровень террористической угрозы предполагает, что мы предприняли в последние дни повышенные меры безопасности в местах больших скоплений людей", — сказал глава МВД. Он добавил, что государственные подразделения по поддержанию правопорядка координируют свои действия с местной полицией. "Почти 100 тысяч мужчин и женщин занимались в эти рождественские праздники нашей безопасностью", — рассказал глава испанского МВД.

Он также заявил, что у Германии, где 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, "нет опыта, какой есть в Испании, и они (власти Германии – ред.) признали, что были допущены ошибки". "Опыт, который есть у Испании, дает нам преимущество с точки зрения разведки и расследования. То, что случилось в Берлине, не могло произойти в Испании", — заверил Соидо.

Итальянский флаг. Архивное фото
© AFP 2016/ Alberto Pizzoli
В Италии есть те, кто готов помогать террористам, заявил нацпрокурор страны

Министр также прокомментировал требование правящей в Стране басков Баскской националистической партии перевести осужденных боевиков террористической организации ЭТА в тюрьмы, расположенные на территории автономного сообщества. "ЭТА должна самораспуститься, боевики должны передать властям оружие и попросить прощение у жертв, взять на себя ответственность, а уже потом будем говорить", — добавил министр.

Баскская террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали около 860 человек. В 2011 году организация ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее полной ликвидации.

Национальная полиция Испании. Архивное фото
© AFP 2016/ Javier Soriano
В Испании задержали двух человек за пропаганду терроризма

Крупнейший теракт в Испании был совершен 11 марта 2004 года. В четырех поездах на мадридском вокзале Аточа были взорваны десять взрывных устройств. Первоначально ответственность возложили на организацию баскских сепаратистов ЭТА. Однако позже было установлено, что взрывы — дело рук исламистов "Аль-Каиды", выходцев из Северной Африки. Дата терактов была выбрана не случайно, взрывы прогремели ровно через 911 дней после терактов в США 11 сентября 2001 года. Во время взрывов погиб 191 человек, 192-й жертвой стал боец спецназа, погибший при штурме квартиры, где скрывались террористы. Еще одна девушка умерла в 2014 году — все это время она находилась в коме.

В среднем на протяжении последних двух лет полиция и Гражданская Гвардия задерживали одного террориста в стране раз в пять дней. С июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, были задержаны 177 человек, подозреваемых в терроризме.

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