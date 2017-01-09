Забастовка работников метро создала трудности для миллионов лондонцев

ЛОНДОН, 9 янв – РИА Новости, Мария Табак. Забастовка работников лондонского метрополитена ожидаемо привела к транспортному коллапсу, затронув миллионы людей, живущих и работающих в столице.

Из-за акции протеста с вечера воскресенья закрыты почти все центральные станции метро, а также станции метро на главных вокзалах Лондона: Waterloo, King's Cross, Euston, London Bridge, Paddington и Victoria. Не ходят поезда в 4 и 5 терминалы лондонского аэропорта Хитроу.

В результате даже на небольших дорогах в спальных районах столицы с утра образовались пробки, на магистралях машины двигаются с минимальной скоростью, на автобусных остановках, несмотря на усиленную работу наземного транспорта, скапливаются толпы, а вокзал Clapham Junction пришлось эвакуировать из-за слишком большого скопления народа.

Забастовка пришлась на первый полностью рабочий день в этом году, поскольку в прошлой неделе во многих организациях и школах продолжались зимние каникулы, поэтому она может привести к тому, что десятки тысяч детей сегодня опоздают в школы, а взрослые – на работу.

Основной причиной акции протеста ее организаторы называют недавние сокращения рабочих мест и возникшая из-за этого нехватка персонала на станциях метро. Это, по мнению членов профсоюзов работников транспорта RMT и TSSA, не только приводит к чрезмерным нагрузкам для оставшихся сотрудников метрополитена, но и ставит под угрозу безопасность пассажиров.

Акцию протеста раскритиковал мэр Лондона Садик Хан.

"Она принесет огромные неудобства пассажирам, туристам и самим сотрудникам метро. И к тому же она бессмысленна. Я бы хотел принять участие в переговорах. Но этот исторический спор никак не связан с миллионами лондонцев, которые страдают от этой забастовки", — заявил мэр.

Суточная забастовка завершится в 18.00 (21.00 мск), однако нормальная работа метрополитена вряд ли восстановится раньше завтрашнего дня.