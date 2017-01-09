На пост главы Национальной полиции Украины претендуют 64 кандидата

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что на пост главы Нацполиции претендуют 64 кандидата.

"Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Поданы 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия", — написал Аваков в Twitter.

В ноябре кабинет министров Украины уволил главу Национальной полиции Хатию Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию. Она занимала этот пост с 4 ноября 2015 года. Обязанности главы Нацполиции в данный момент исполняет Вадим Троян.

Аваков объявил конкурс на должность руководителя Национальной полиции. Как пояснял ранее глава МВД, комиссия определит два-три претендента на пост главы ведомства, из них он выберет лучшего. Затем министр предложит кандидатуру кабмину, где и назначат нового руководителя. Министр внутренних дел Украины рассчитывает, что нового главу Национальной полиции назначат в феврале 2017 года.