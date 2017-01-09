Правительство Украины в изгнании будет неэффективным, считает эксперт

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Создание правительства Украины в изгнании потенциально возможно, но ни на что в стране влиять не будет и может стать лишь структурой самопиара для украинских экс-политиков, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ранее в интервью газете "Известия" экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что создание правительства в изгнании вполне реально, однако для этого на Украине "должны созреть условия".

"Потенциально это возможно, но мне кажется, что какого-либо реального эффекта от этого ожидать особо не стоит. Это больше попытка бывших и бежавших из Украины политиков вернутся к политической деятельности", — сказал Бортник РИА Новости в понедельник.

Однако он считает, что работа заявленного Азаровым правительства в изгнании могла бы иметь эффект в 2014 году, "возможно, тогда бы оно играло какую-то важную информационную роль".

"Тем более что Азаров не обладает ни каким-либо набором серьезных кадров, которые информационно и авторитетно могли о чем-то говорить на Украине", — добавил эксперт.