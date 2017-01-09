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В мире

Опрос: около 60% бельгийцев считают ислам угрозой европейским ценностям

Тема:
Ситуация с беженцами в Европе (4257)
13:0309.01.2017
(обновлено: 13:28 09.01.2017)
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Акции против исламизации Европы в европейских странах. Архивное фото
© РИА Новости. Кристина Афанасьева
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БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Около 60% бельгийцев считают, что ислам несовместим с ценностями европейского общества, сообщила в понедельник радиостанция Premiere со ссылкой на результаты опроса, совместно проведенного газетой Soir, телерадиокомпанией RTBF, институтом Survey&Action и фондом Ceci n'est pas une crise.

Президент Чехии Милош Земан. Архивное фото
© AFP 2016/ Michal Cizek
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"Горькая констатация: масштабное исследование "Noir, Jaune, Blues 2017 " показало, что совместное проживание (немусульман и мусульман – ред.) провалилось в Бельгии. Для около 60% бельгийцев угроза для нашего общества — это именно ислам", — сказала ведущая утреннего выпуска новостей.

Со ссылкой на результаты опроса она сообщила, что 7 из 10 респондентов-мусульман, будучи бельгийскими подданными, считают, что к ним относятся как к иностранцам.

Беженцы из стран Ближнего Востока на железнодорожном вокзале Келети в Будапеште
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
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Согласно выдержкам из исследования, которые приводит электронная версия газеты Soir, 29% участников опроса, заявили, что законы ислама имеют для них приоритет перед бельгийскими законами. При этом 77% респондентов "больше не чувствуют себя дома (в Бельгии – ред.), как раньше", а приток беженцев вызывает страх у 65% опрошенных. Ещё 70% хотели бы "сильной власти для наведения порядка".

По данным издания, среднестатистический бельгиец считает, что доля мусульманского населения в королевстве (немногим более 11 миллионов человек) составляет 30%, при этом, согласно официальные данным, она не превышает 8,5%.

Было опрошено 2400 человек, в том числе 400 мусульман. Статистическая погрешность исследования не превышает 2%, пишет Soir.

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В мире
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Андрей Зорин
    То, что мусульмане не ассимилируются в европейское общество и не желают этого делать - общеизвестный факт уже давно. Пока они живут своими закрытыми анклавами, подчиняются шариату, отвергая законы и культуру принявшей страны... Пока только отвергают, но по прошествии времени, начнут ее менять под свои взгляды... Уже сейчас, они ведут себя в европейских городах, как хозяева у себя дома Когда количество перерастет в качество, произойдет социальный взрыв. А до достижения критической массы, ждать осталось не долго. И подожгут этот фитиль сами мусульмане, с их террором на грузовиках, избиениями толерантных европейцев в метро, изнасилованием женщин на площадях и детей в бассейнах... Пока только растаяла евротолерантность и зреет недовольство... Но только пока...
    13:38
    09.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Андрей Зорин
    То, что мусульмане не ассимилируются в европейское общество и не желают этого делать - общеизвестный факт уже давно. Пока они живут своими закрытыми анклавами, подчиняются шариату, отвергая законы и культуру принявшей страны... Пока только отвергают, но по прошествии времени, начнут ее менять под свои взгляды... Уже сейчас, они ведут себя в европейских городах, как хозяева у себя дома Когда количество перерастет в качество, произойдет социальный взрыв. А до достижения критической массы, ждать осталось не долго. И подожгут этот фитиль сами мусульмане, с их террором на грузовиках, избиениями толерантных европейцев в метро, изнасилованием женщин на площадях и детей в бассейнах... Пока только растаяла евротолерантность и зреет недовольство... Но только пока...
    13:38
    09.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • warrockgrozny
    Сегодня первый день работал на новом месте в Бельгии. В первом ознакомлении с бытом и коллективом мне показали молельную комнату для мусульман. Плохо вы фламандцев знаете
    23:43
    09.01.2017
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