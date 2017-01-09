Опрос: около 60% бельгийцев считают ислам угрозой европейским ценностям

БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Около 60% бельгийцев считают, что ислам несовместим с ценностями европейского общества, сообщила в понедельник радиостанция Premiere со ссылкой на результаты опроса, совместно проведенного газетой Soir, телерадиокомпанией RTBF, институтом Survey&Action и фондом Ceci n'est pas une crise.

"Горькая констатация: масштабное исследование "Noir, Jaune, Blues 2017 " показало, что совместное проживание (немусульман и мусульман – ред.) провалилось в Бельгии. Для около 60% бельгийцев угроза для нашего общества — это именно ислам", — сказала ведущая утреннего выпуска новостей.

Со ссылкой на результаты опроса она сообщила, что 7 из 10 респондентов-мусульман, будучи бельгийскими подданными, считают, что к ним относятся как к иностранцам.

Согласно выдержкам из исследования, которые приводит электронная версия газеты Soir, 29% участников опроса, заявили, что законы ислама имеют для них приоритет перед бельгийскими законами. При этом 77% респондентов "больше не чувствуют себя дома (в Бельгии – ред.), как раньше", а приток беженцев вызывает страх у 65% опрошенных. Ещё 70% хотели бы "сильной власти для наведения порядка".

По данным издания, среднестатистический бельгиец считает, что доля мусульманского населения в королевстве (немногим более 11 миллионов человек) составляет 30%, при этом, согласно официальные данным, она не превышает 8,5%.

Было опрошено 2400 человек, в том числе 400 мусульман. Статистическая погрешность исследования не превышает 2%, пишет Soir.