Опрос: около 60% бельгийцев считают ислам угрозой европейским ценностям

БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Около 60% бельгийцев считают, что ислам несовместим с ценностями европейского общества, сообщила в понедельник радиостанция Premiere со ссылкой на результаты опроса, совместно проведенного газетой Soir, телерадиокомпанией RTBF, институтом Survey&Action и фондом Ceci n'est pas une crise.
Со ссылкой на результаты опроса она сообщила, что 7 из 10 респондентов-мусульман, будучи бельгийскими подданными, считают, что к ним относятся как к иностранцам.
По данным издания, среднестатистический бельгиец считает, что доля мусульманского населения в королевстве (немногим более 11 миллионов человек) составляет 30%, при этом, согласно официальные данным, она не превышает 8,5%.
Было опрошено 2400 человек, в том числе 400 мусульман. Статистическая погрешность исследования не превышает 2%, пишет Soir.