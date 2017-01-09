В Болгарии за год задержали около 19 тысяч нелегальных мигрантов

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы Болгарии за 2016 год задержали около 19 тысяч нелегальных мигрантов, сообщает МВД страны.

Агентство Novinite отмечает, что меньше всего задержаний (70) прошло в декабре прошлого года, при этом максимальное число – в августе (около 3 тысяч).

Задержания производились как внутри страны, так и на пограничных пунктах. При попытке нелегально въехать в Болгарию были задержаны 4,6 тысячи мигрантов, в то время как при выезде из страны было задержано около 5 тысяч беженцев.

По данным министерства, большинство нелегальных мигрантов являются гражданами Ирака, Афганистана и Сирии.