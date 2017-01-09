Число погибших при атаке на блокпост на Синае увеличилось до девяти человек

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Число погибших при атаке на блокпост полиции в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте возросло до девяти человек, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось о шести погибших полицейских и нескольких раненых.

По данным канала, блокпост сначала атаковал террорист-смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля, а затем его сообщники открыли огонь из гранатометов.

Среди десяти пострадавших оказались и четверо мирных жителей, уточнил источник.

На Синае действует ячейка террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).