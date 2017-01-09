Турецкий вице-премьер назвал возможную дату референдума по конституции

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли ожидает проведения референдума по внесению изменений в конституцию страны в начале апреля.
"(Конституционный) референдум может состояться в первую неделю апреля", — написал он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter, добавив, что парламент Турции через 20 дней завершит обсуждение поправок в конституцию, "несмотря на все препятствия".
Ранее сообщалось, что референдум может быть проведен в марте или апреле 2017 года.
Проект конституционных поправок, предполагающих переход Турции на президентскую форму правления, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).
НРП и ПДН обвиняют президента Турции Тайипа Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.