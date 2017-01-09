Турецкий вице-премьер назвал возможную дату референдума по конституции

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли ожидает проведения референдума по внесению изменений в конституцию страны в начале апреля.

"(Конституционный) референдум может состояться в первую неделю апреля", — написал он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter, добавив, что парламент Турции через 20 дней завершит обсуждение поправок в конституцию, "несмотря на все препятствия".

Ранее сообщалось, что референдум может быть проведен в марте или апреле 2017 года.

Проект конституционных поправок, предполагающих переход Турции на президентскую форму правления, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

Поправки могут быть вынесены на референдум решением не менее 330 депутатов. Ожидается, что ПСР и ПНД (Партия националистического движения), имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосуют за референдум, в то время как две другие представленные в парламенте оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — выступают против введения в Турции президентской системы вместо парламентской, существующей в стране с момента образования Республики в 1923 году.

НРП и ПДН обвиняют президента Турции Тайипа Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.