В Германии предложили превентивно задерживать потенциальных исламистов

БЕРЛИН, 9 янв — РИА Новости. Министр юстиции ФРГ Хайко Маас предлагает превентивно задерживать потенциальных исламистов, даже если они не имеют конкретных планов нарушения законов.

По мнению министра, нужно оптимизировать предпосылки для возможности задержания таких граждан. "А именно — на срок вплоть до полных 18 месяцев, это возможно уже сейчас", — сказал Маас в эфире телеканала ARD.

В настоящее время спецслужбы ФРГ ведут учет исламистов в стране, в том числе тех, от которых исходит потенциальная угроза, но, как правило, не задерживают их без очевидных причин. В случае Аниса Амри, гражданина Туниса, устроившего теракт на рождественском базаре в Берлине, мужчина долгое время находился под наблюдением правоохранителей, но задержан не был.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией.