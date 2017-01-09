В ГД отреагировали на слова Картера о "нулевом" вкладе России в борьбу с ИГ

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. На высказывания уходящих политиков США не стоит обращать внимания, заявил журналистам в понедельник член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя заявление главы Пентагона Эштона Картера о "нулевом" вкладе России в борьбу с "Исламским государством" (ИГ, группировка запрещена в РФ).

"Пожалуй, уже не имеет смысла обращать внимание на высказывания уходящих в отставку политиков США. Однако господин Картер своей ложью не только опозорил себя и возглавляемое ведомство, которое должно располагать достоверной информацией о том, кто и чего добился в Сирии", — сказал парламентарий.

Депутат отметил, что слова Картера говорят о том, что "он не считает уничтожение нами тысяч террористов в Сирии чем-то существенным". "Это вряд ли понравится их подельникам, опекаемым США, и мистер Картер поставил себя не только в дурацкую, но и тревожную ситуацию", — добавил он.

"Надеюсь, новое руководство США будет подходить к своей работе более профессионально и нам не придется тратить время на разжевывание прописных истин. Крупнейшим игрокам на международной арене, какими являются Россия и США, необходимо вместе искать и реализовывать решения глобальных проблем, сообща противостоять современным угрозам и укреплять стабильность в мире", — подчеркнул Железняк.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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