В Израиле задержали девять человек при расследовании теракта

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Израильская полиция задержала девять человек в рамках расследования теракта в Иерусалиме, в результате которого погибли четыре человека, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официального представителя правоохранительных органов.

Как заявила представитель полиции Люба Самри (Luba Samri), среди задержанных — пять родственников предполагаемого террориста. По данным местных СМИ, полицейские, в частности, задержали его жену и родителей. Все они проживают в районе Джебель Мукабер.

В понедельник полиция также установила заграждения, чтобы заблокировать несколько выездов из этого района, все выезжающие из него автомобили подвергаются проверке.

В воскресенье грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, более десяти пострадали. Нападавший был ликвидирован израильскими военными еще до приезда полиции. Власти рассматривают произошедшее как теракт. Руководство Израиля также заявило о возможных связях атаковавшего с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По данным полиции, террористом оказался 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер.