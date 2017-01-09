Китай начнет тестовые полеты первого национального авиалайнера в феврале

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Тестовые полеты первого китайского национального пассажирского авиалайнера C919 начнутся в феврале 2017 года, сообщает в понедельник Международное радио Китая (CRI).

Как отмечает радио, они начнутся с опозданием на три года, так как согласно первоначальному плану, C919 должен был подняться впервые в воздух еще в 2013 году, однако первый образец сошел с конвейера лишь в ноябре 2015 года. Согласно последним данным, 25 декабря 2016 года авиалайнер был доставлен в летно-испытательный центр и передан летчикам-испытателям.

Ранее газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на Китайскую корпорацию коммерческих самолетов (COMAC) сообщала, что тестовый полет C919 состоится, вероятнее всего, в первом квартале 2017 года.

В середине ноября были завершены ключевые испытания двигателей C919. Как отмечалось ранее, все технические испытания будут завершены, вероятнее всего, в 2017 году, после чего самолет будет официально сдан в эксплуатацию. В апреле прошлого года агентство Синьхуа сообщило, что в Китае официально началось статическое испытание первого национального пассажирского лайнера.

C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест эконом-класса и дальностью полета до 5,5 тысяч километров. Проект реализуется COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) с широким привлечением западных поставщиков. По последним данным, COMAC уже получил заказ на 570 самолетов.

Также сообщалось, что в коммерческое пользование самолет поступит только после тестовых полетов, которые, как планировалось ранее, будут проводиться в течение трех лет.