В Польше за последние сутки от переохлаждения умерли десять человек

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Десять человек скончались в Польше за последние сутки в результате переохлаждения, сообщает в понедельник Правительственный центр безопасности.
Резкое похолодание пришло в Польшу в конце прошлой недели, особенно низкие температуры наблюдались в Малопольском воеводстве, где ночью столбики термометров опускались до минус 37 градусов (температурный рекорд страны — минус 41 градус в 1940 году). С наступлением новой недели синоптики прогнозируют улучшение погодных условий – в стране потеплеет до минус 2-10 градусов.