В Польше за последние сутки от переохлаждения умерли десять человек

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Десять человек скончались в Польше за последние сутки в результате переохлаждения, сообщает в понедельник Правительственный центр безопасности.

По последним данным, общее число погибших с 1 ноября 2016 года возросло до 65 человек. Центр подчеркивает, что гибель от гипотермии грозит не только бездомным, но также пожилым, одиноким людям, а также тем, кто уснул на улице в состоянии алкогольного опьянения. Жителей страны призывают проявлять бдительность и сообщать о таких людях в соответствующие службы.

Резкое похолодание пришло в Польшу в конце прошлой недели, особенно низкие температуры наблюдались в Малопольском воеводстве, где ночью столбики термометров опускались до минус 37 градусов (температурный рекорд страны — минус 41 градус в 1940 году). С наступлением новой недели синоптики прогнозируют улучшение погодных условий – в стране потеплеет до минус 2-10 градусов.

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