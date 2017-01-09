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В мире

McDonald's продает 80% бизнеса в Китае и Гонконге

11:4109.01.2017
118026
Ресторан Макдоналдс. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's продаст 80% бизнеса в Китае и Гонконге за 2,08 миллиарда долларов консорциуму китайских и американских инвесторов, говорится в сообщении McDonald's.

Ресторан быстрого питания McDonald's в Японии. Архивное фото
© AP Photo/ Shizuo Kambayashi
Чистая прибыль McDonald's за девять месяцев выросла на 5%
В партнерство войдут китайская инвестиционная корпорация по управлению имуществом Citic и инвесткомпания Citic Capital Holdings с долей в 52%, а также американская частная инвесткомпания Carlyle Group (28%) и сама McDonald's (20% в СП).

Согласно договору, покупатели получат право на развитие франшизы сроком на 20 лет. Ожидается, что в результате сделки ускорится рост числа ресторанов и увеличится выручка в уже существующих точках.

"Китай и Гонконг представляют огромные возможности роста для McDonald's", — приводятся в релизе слова слова гендиректора McDonald's Стива Истербрука (Steve Easterbrook).

McDonald's в настоящий момент внедряет новую бизнес-модель в Азии, основанную на привлечении партнеров, желающих купить франшизу сети, в марте прошлого года было объявлено о поиске стратегических партнеров в регионе. McDonald's планирует открыть более 1,5 тысячи ресторанов в Китае, Гонконге и Корее в течение пяти лет. В настоящее время в этих странах работает 2,8 тысячи ресторанов сети.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый ресторан McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади.

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