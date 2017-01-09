Air France переносит свои рейсы во второй терминал аэропорта Каира

КАИР, 9 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова. Авиакомпания Air France с понедельника будет осуществлять все рейсы через обновленный второй терминал Каирского международного аэропорта, сообщает сайт египетской газеты "Аль-Вафд".

Второй терминал каирского аэропорта начал работу в тестовом режиме в конце сентября прошлого года. К настоящему моменту в него переведены рейсы шести авиакомпаний. Сообщалось также, что после возобновления авиасообщения с Россией регулярные рейсы с Москвой будут осуществляться именно через второй терминал. Туда ранее был переведен офис российского авиаперевозчика – компании "Аэрофлот".

По данным издания, Air France осуществляет шесть рейсов в Каир в неделю.

По информации источников в каирском аэропорту, в ближайшие две недели во второй терминал будут переведены еще три авиакомпании, а в феврале этого года — еще пять. Таким образом, общее число авиакомпаний, которые будут осуществлять полеты из обновленного терминала, достигнет к концу февраля пятнадцати перевозчиков.

Второй терминал Каирского международного аэропорта был закрыт на реконструкцию шесть лет. В тестовом режиме он начал работу в конце сентября 2016 года. Египетские власти подчеркивают, что второй терминал оборудован по последнему слову техники, в том числе, с точки зрения безопасности. Находившийся в Египте с визитом министр транспорта России Максим Соколов подтвердил, что "наибольшая готовность к возобновлению полетов" была отмечена именно в аэропорту Каира.