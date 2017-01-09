Китай обеспокоен заявлениями КНДР и США по северокорейским ракетам

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай обеспокоен последними заявлениями со стороны КНДР и США по поводу северокорейских межконтинентальных баллистических ракет, призывает стороны не накалять ситуацию, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Мы серьезно обеспокоены этим", — сказал Лу Кан. Он добавил, что ситуация на Корейском полуострове по-прежнему сложная и чувствительная.
"Мы призываем соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации. Мы будем пристально следить за ситуацией и стараться вносить вклад в поддержание мира и стабильности на полуострове", — добавил официальный представитель МИД Китая.