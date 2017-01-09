Китай обеспокоен заявлениями КНДР и США по северокорейским ракетам

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай обеспокоен последними заявлениями со стороны КНДР и США по поводу северокорейских межконтинентальных баллистических ракет, призывает стороны не накалять ситуацию, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее бежавший в Южную Корею северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо заявил, что КНДР поставила цель завершить разработку межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок к 2018 году. После этого ЦТАК распространило заявление МИД КНДР о готовности Пхеньяна "осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты". Позже глава Пентагона Эштон Картер заявил, что США собьют запущенную КНДР ракету, только если она угрожает Америке или ее союзникам.

"Мы серьезно обеспокоены этим", — сказал Лу Кан. Он добавил, что ситуация на Корейском полуострове по-прежнему сложная и чувствительная.

"Мы призываем соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации. Мы будем пристально следить за ситуацией и стараться вносить вклад в поддержание мира и стабильности на полуострове", — добавил официальный представитель МИД Китая.