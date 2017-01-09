В Узбекистане вербовщика ИГ приговорили к восьми годам лишения свободы

ТАШКЕНТ, 9 янв — РИА Новости. Самаркандский областной суд Узбекистана по уголовным делам приговорил гражданина страны Аскара Юлдашева к восьми годам лишения свободы за распространение экстремистских идей и вербовку сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщил РИА Новости в понедельник представитель суда.
По данным суда, Юлдашев в июне 2014 года вернулся в Узбекистан из России, где находился на заработках. "На территории РФ он попал под влияние членов запрещенной религиозно-экстремистской организации "Джихадизм", связанных с вербовкой боевиков в Сирию, и после возвращения на родину продолжил деятельность по вербовке", — сообщил представитель суда.
ИГ является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.