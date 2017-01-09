США разместят в Южной Корее 24 ударных вертолета Apache

ТОКИО, 9 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. США планируют до февраля разместить в Южной Корее 24 ударных вертолета AH-64 Apache для противостояния возможным провокациям со стороны КНДР.

Как сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на представителей американского военного командования, часть вертолетов временно разместят на авиабазе Сувон. Позже их переведут на базу Camp Humphreys в 70 километрах от Сеула, где в настоящее время идут строительные работы.

По замыслу, ударные AH-64 Apache постепенно заменят размещенные в Корее легкие вертолеты OH-58D Kiowa Warrior. Вашингтон надеется таким образом повысить готовность американских военнослужащих на случай возможных провокационных действий со стороны КНДР.

Накануне бежавший в Южную Корею северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо рассказал, что КНДР планирует завершить разработку межконтинентальных баллистических ракет и подходящих для них ядерных боеголовок к 2018 году. Позже Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило заявление МИД КНДР, в котором говорилось о готовности Пхеньяна "осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты в любое время и из любого места".

Глава оборонного ведомства США Эштон Картер заявил, что Соединенные штаты собьют запущенную КНДР ракету, только если она угрожает Америке или ее союзникам.

По данным Рёнхап, Пхеньян ведет разработку ракет KN-08 на передвижных пусковых установках с дальностью полета более 13 тысяч километров. Ссылаясь на угрозу со стороны США, КНДР отказывается прекращать ядерные и ракетные разработки, несмотря на санкции со стороны СБ ООН.