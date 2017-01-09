Узбекистан отложил отмену виз для туристов из 27 стран до 2021 года

ТАШКЕНТ, 9 янв — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом перенес отмену въездных виз для туристов из 27 стран с 1 апреля 2017 года на 1 января 2021 года, текст документа обнародован в понедельник.
Решение о переносе сроков отмены въездных виз было принято в целях "устойчивого и сбалансированного развития туристской деятельности и создания необходимой материально-технической базы, обеспечения безопасности жизни и здоровья иностранных туристов и граждан республики", а также "развития равноправного внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными странами", отмечается в документе.
В соответствии с документом, до 1 января 2021 года также переносится внедрение системы таможенного контроля "зеленый коридор" для иностранных туристов с упрощенной процедурой прохождения паспортного и таможенного контроля, получения багажа и транспортного обслуживания.