СМИ: в Китае уничтожены три террориста, причастные к нападениям в 2015 году

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китайские силовики ликвидировали трех террористов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР (СУАР), причастных к совершению террористических актов в 2015 году, сообщает местный сайт "Тяньшаньван".

Сообщается, что террористы, находившиеся в розыске, были ликвидированы в уезде Хотан, когда оказали сопротивление стражам порядка. Никто из полицейских не пострадал.

Отмечается, что ликвидированные террористы причастны к нападениям, совершенным в апреле 2015 года.

В конце декабря 2016 года местные силовики ликвидировали четырех террористов, которые находились в автомобиле, врезавшемся в правительственное здание в уезде Моюй (округ Хотан). Сначала нападавшие врезались в правительственное здание, затем напали с холодным оружием на мужчину, который работал в этом здании, в результате чего он погиб. После этого нападавшие привели в действие взрывное устройство, погиб охранник. Еще трое сотрудников правительственного здания получили ранения.

После случившегося прокуратура китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района заявила о решении создать специальную группу, которая будет заниматься расследованием дел, связанных с терроризмом. Группа будет состоять из 30 прокуроров шести основных округов района, в которых ведется борьба с терроризмом. В прокуратурах Синьцзяна на различных уровнях будут работать около 5800 человек, в том числе 2119 прокуроров, помощников и административных сотрудников.

На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР (СУАР), по данным китайских властей, действует террористическая группировка "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в связях с международными террористическими организациями, в частности "Аль-Каидой". Как сообщалось в СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии и Ираке.