Экс-генсек ООН обеспокоен тем, что Иран мог нарушить оружейное эмбарго

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Бывший генсек ООН Пан Ги Мун обеспокоен возможным нарушением международных норм в области оборота оружия со стороны Ирана, передает агентство Рейтер.
"В телевизионном обращении, переданном телеканалом Al Manar TV 24 июня 2016 года, лидер движения "Хезболла" Хасан Насралла объявил, что бюджет движения, зарплаты, расходы, оружие и ракеты поступают от Ирана", — говорится в документе.
"Я очень обеспокоен этим заявлением, которое говорит о том, что передача оружия… от Ирана "Хезболле" могла быть предпринята вопреки резолюции СБ ООН", — приводит агентство выдержки из доклада Пан Ги Муна.
В отношении Ирана продолжает действовать оружейное эмбарго и санкции, связанные с его ядерной и ракетной деятельностью.