Опрос: большинство французов предпочли Макрона правоцентристу Фийону

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Более половины жителей Франции считают, что независимый кандидат, экс-министр экономики Эммануэль Макрон будет лучшим президентом, чем ставленник правоцентристов, бывший премьер Франсуа Фийон, свидетельствует опрос компании Odoxa.

По ее данным, 57% респондентов "плохого мнения" о Фийоне. Таким образом, экс-премьер потерял 12% популярности с ноября прошлого года.

Опрошенным предложили выбрать между Фийоном и другими кандидатами на пост президента от различных партий. Выяснилось, что 55% французов предпочтут Макрона Фийону. Однако в выборе между Фийоном и лидером ультраправого "Национального Фронта" Марин Ле Пен большинство (64%) останавливается на Фийоне. Касательно сравнения Фийона с еще одним экс-премьером, Мануэлем Вальсом, голоса разделись практически поровну: 49% поддерживают Фийона и 48% — Вальса.

Тем не менее, по данным опроса Kantar Sofres OnePoint, Вальс, которому по-прежнему пророчат победу в первом туре праймериз левых сил в конце января, вероятно, уступит бывшему министру экономики Арно Монтебуру во втором туре.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.