Опрос: большинство французов предпочли Макрона правоцентристу Фийону

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Более половины жителей Франции считают, что независимый кандидат, экс-министр экономики Эммануэль Макрон будет лучшим президентом, чем ставленник правоцентристов, бывший премьер Франсуа Фийон, свидетельствует опрос компании Odoxa.
Опрошенным предложили выбрать между Фийоном и другими кандидатами на пост президента от различных партий. Выяснилось, что 55% французов предпочтут Макрона Фийону. Однако в выборе между Фийоном и лидером ультраправого "Национального Фронта" Марин Ле Пен большинство (64%) останавливается на Фийоне. Касательно сравнения Фийона с еще одним экс-премьером, Мануэлем Вальсом, голоса разделись практически поровну: 49% поддерживают Фийона и 48% — Вальса.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.