Гражданина США подозревают в атаке на американского дипломата в Мексике

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Подозреваемый в нападении и ранении сотрудника американского консульства в мексиканской Гвадалахаре является гражданином США, говорится в совместном заявлении министерства иностранных дел и генеральной прокуратуры Мексики.

Как сообщается в заявлении, размещенном на сайте правительства Мексики, подозреваемый является гражданином США и будет возвращен на родину в США, где будет установлен его правовой статус.

МИД и генпрокуратура Мексики выразили глубокую обеспокоенность в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось, что неизвестный выстрелил в сотрудника консульства США в городе Гвадалахара, американец получил ранение и находится в стабильном состоянии. Преступник поджидал автомобиль сотрудника консульства на стоянке, а затем открыл по нему огонь. Позднее он был задержан.