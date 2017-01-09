На севере Канады произошло землетрясение магнитудой 5,8

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье на севере Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 23.47 по времени UTC (02.47 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 86 километрах от эскимосской деревни Резольют на острове Корнуоллис территории Нунавут, Канада. Очаг залегал на глубине 18,6 километра.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.