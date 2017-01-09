СМИ: сына экс-президента Польши Валенсы нашли мертвым в Гданьске

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сын экс-президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав обнаружен мертвым в своей квартире в Гданьске, сообщает радиостанция RMF.

43-летнего мужчину нашел его сын, который вызвал "скорую". По данным радиостанции, на теле погибшего не зафиксировано повреждений, эксперты предварительно исключили причастность к его смерти третьих лиц.

У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей — четверо сыновей и четверо дочерей.

Пшемыслав Валенса ранее неоднократно становился виновником ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии. В 1995 году его приговорили к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, а в 2003-м — к году условно.