Власти Бахрейна арестовали сообщников сбежавших из тюрьмы заключенных

МАНАМА, 9 янв — РИА Новости. Полиция Бахрейна определила круг подозреваемых, причастных к побегу десяти человек из тюрьмы Джау в Манаме, и провела их аресты, сообщил в воскресенье министр внутренних дел королевства Рашид бен Абдалла Аль Халифа на встрече со спикером нижней палаты парламента Бахрейна по этому делу.

"Силы безопасности смогли установить личности ряда подозреваемых в причастности к оказанию помощи исполнителям теракта и задержать их, в том числе владельца автомобиля, который использовали для совершения нападения", — отметил министр.

Кроме того, указал Аль Халифа, "удалось установить личности четырех человек, которые подозреваются в самом нападении на тюрьму и оказании помощи совершившим побег".

Он назвал побег узников из тюрьмы "террористическим актом против сил общественной безопасности", который стал возможен при попустительстве ряда сотрудников тюрьмы.

По словам министра, поиски беглецов все еще продолжаются по всей стране, для чего были усиленные наряды полиции, силовики дежурят в разных местах и проверяют проезжающие машины.

В воскресенье, 1 января, неизвестные вооруженные люди напали на тюрьму Джау к югу от Манамы, после чего из нее смогла бежать группа осужденных террористов. При попытке помешать нападавшим погиб один полицейский.

В рамках расследования инцидента глава МВД Бахрейна решил привлечь к ответственности и отстранил от занимаемых должностей генерального директора управления исправительных учреждений Бахрейна, директора тюрьмы Джау, а также директора отдела безопасности и защиты управления.