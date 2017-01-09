Власти Бахрейна арестовали сообщников сбежавших из тюрьмы заключенных

МАНАМА, 9 янв — РИА Новости. Полиция Бахрейна определила круг подозреваемых, причастных к побегу десяти человек из тюрьмы Джау в Манаме, и провела их аресты, сообщил в воскресенье министр внутренних дел королевства Рашид бен Абдалла Аль Халифа на встрече со спикером нижней палаты парламента Бахрейна по этому делу.
"Силы безопасности смогли установить личности ряда подозреваемых в причастности к оказанию помощи исполнителям теракта и задержать их, в том числе владельца автомобиля, который использовали для совершения нападения", — отметил министр.
Кроме того, указал Аль Халифа, "удалось установить личности четырех человек, которые подозреваются в самом нападении на тюрьму и оказании помощи совершившим побег".
Он назвал побег узников из тюрьмы "террористическим актом против сил общественной безопасности", который стал возможен при попустительстве ряда сотрудников тюрьмы.
В воскресенье, 1 января, неизвестные вооруженные люди напали на тюрьму Джау к югу от Манамы, после чего из нее смогла бежать группа осужденных террористов. При попытке помешать нападавшим погиб один полицейский.
В рамках расследования инцидента глава МВД Бахрейна решил привлечь к ответственности и отстранил от занимаемых должностей генерального директора управления исправительных учреждений Бахрейна, директора тюрьмы Джау, а также директора отдела безопасности и защиты управления.