США предложили помощь Израилю в расследовании атаки в Иерусалиме

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. США предложили поддержку Израилю в расследовании теракта в Иерусалиме, заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Нед Прайс.
В воскресенье грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, более десяти пострадали. Нападавший был ликвидирован израильскими военными еще до приезда полиции. Власти рассматривают произошедшее как теракт. Руководство Израиля также заявило о возможных связях атаковавшего с группировкой "Исламское государство" (ИГ запрещена в России). По данным полиции, террористом оказался 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер.