Депутат Европарламента считает ошибочной самоизоляцию ЕС от России

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутат Европарламента и экс-глава МИД Бельгии Луи Мишель заявил в интервью бельгийской телерадиокомпании RTL, что самоизоляция Запада от России является геополитической ошибкой.

"Я считаю, что международное сообщество, будь то США, но, возможно, США в меньшей степени, чем европейцы, мы совершаем серьезную ошибку, ошибку геополитическую, изолируя себя от России", — сказал Мишель.

По его словам, Западу следует сделать Россию своим "привилегированным партнером". "Россия – европейская страна. И я считаю, что было бы важно иметь с Россией особые очень тесные партнерские отношения", — добавил Мишель.

Депутат отметил также, что решение президента США Барака Обамы выслать дипломатов РФ из Америки является "последним жестом президента", выражающим его "настроение".

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Санкции были объявлены после того, как в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения и уже пообещали, что примут "адекватные меры" в ответ на санкции.