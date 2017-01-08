Стокгольм ищет конструктивных контактов с Москвой, заявил премьер Швеции

СТОКГОЛЬМ, 8 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Швеция стремится к ослаблению напряженности в регионе Балтийского моря и в работе над этим она намерена укреплять сотрудничество не только с региональными и европейскими организациями, но и с Россией. Об этом в воскресенье сказал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, выступая на ежегодной конференции "Народ и оборона", где он представлял национальную стратегию правительства в области безопасности.

Конференция началась на севере страны в воскресенье и собирает политиков, представителей вооруженных сил страны, военно-промышленного сектора, а также ученых и шведских общественных организаций.

"Швеции нужна более широкая попытка в поисках необходимых контактов с Россией. Без отказа от нашей критической позиции по поводу важных вопросов мы стремимся к ослаблению напряженности с этим соседом на востоке", — сказал Стефан Лёвен.

"Мы хотим иметь конструктивные контакты (с Россией – ред.), которые должны отличаться стабильностью", — сказал Лёвен.

Во время своего выступления он также сказал, что Швеции следует поощрять контакты между шведским и российским народами.

В своей речи Лёвен представил восемь основных угроз для безопасности страны, которые накануне конференции он изложил в своей статье, опубликованной в воскресенье в газете Dagens nyheter.

На первое место глава шведского правительства поставил военную угрозу. Вместе с этим он заметил, что отдельное вооруженное нападение на Швецию маловероятно и что политика неприсоединения Швеции к военно-политическим альянсам остается неизменной.

Ситуация в области безопасности в мире и в регионе, по мнению шведского премьер-министра, "сильно изменилась за последнее время".

На втором месте в стратегии правительства обозначена угроза информационной безопасности и киберугрозы. Далее — терроризм и насильственный экстремизм. Среди других опасностей для общества шведский политик назвал организованную преступность с ее нелегальным оружием, угрозу энергообеспечению, транспортному сектору и инфраструктуре, здоровью населения не только из-за инфекционных заболеваний и растущей устойчивости организма человека к антибиотикам, но и из-за других видов биологических и химических угроз. Климатические изменения заключили список опасностей для общества, названных премьером Швеции.