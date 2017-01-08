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В мире

Грэм и Маккейн хотят, чтобы Трамп заставил Москву заплатить за "кибератаки"

22:4408.01.2017
(обновлено: 00:06 09.01.2017)
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Вид на Капитолий. Вашингтон. Архивное фото.
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Республиканцы ждут от Дональда Трампа мер против России в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы, и если он не предпримет таких шагов, то может столкнуться с противодействием обеих партий в конгрессе, заявили в эфире телеканала NBC сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм.

Сенатор США Линдси Грэм. Архивное фото
© AP Photo/ Jim Cole, File
Сенатор Грэм планирует внести законопроект о санкциях против России

"Мы хотим дать президенту Трампу возможность заставить Россию заплатить за вмешательство в выборы в нашей стране", — сказал Грэм. По его словам, те члены партии, кто сомневается в причастности России к кибератакам в США, "не республиканцы и не патриоты". Грэм заявил, что, если Трамп не изменит свою позицию в отношении России, создастся ситуация, при которой мнение президента будет идти вразрез с мнением конгресса.

Сенатор также сообщил, что они с Маккейном предложат ввести новые, намного более жесткие санкции в финансовой и энергетической сфере, где Россия, по его словам, "слабее всего".

Эштон Картер. Архивное фото
© AP Photo/ Lee Jin-man
Глава Пентагона призвал к продолжению мер против России из-за "кибератак"

Джон Маккейн призвал создать в Сенате особый комитет, который будет занят исключительно расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.

Американские разведслужбы на этой неделе обнародовали доклад о "российском вмешательстве" в выборы президента США. В докладе утверждается, что Москва якобы пыталась добиться избрания Трампа президентом, однако убедительных доказательств этого не приводится. При этом спецслужбы признают, что "российское вмешательство" не повлияло на результат выборов. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Трамп после брифинга с сотрудниками разведслужб по поводу кибератак заявил, что никаких доказательств их влияния на выборы нет. По его мнению, к обострению отношений с Россией стремятся только "глупые люди".

 

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